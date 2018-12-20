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      Киев становится спортивной столицей Европы и мира, – Виталий Кличко

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      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / kyivcity

      В 2018 году Киев провел большое количество спортивных соревнований мирового уровня. В частности, финал Лиги чемпионов УЕФА и 56-й конгресс WBC. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время отчета о работе городской власти в 2018-м году.

      Киев становится спортивной столицей Европы и мира. Так, в этом году в столице состоялся чемпионат мира по кикбоксингу "ISKA", чемпионат Европы по мини-футболу-2018, Workout fest 2018, и впервые финал Лиги чемпионов УЕФА и 56-й конгресс WBC,
      – сказал мэр столицы.

      Он отметил, что за весь период проведения финала Лиги чемпионов с 21 до 26 мая украинские пограничники в пунктах пропуска оформили более 300 тысяч иностранных граждан.

      "И каждый из них – это потенциальный посол нашего города, который расскажет о Киеве своим друзьям, сделает промо нашему городу", – отметил Виталий Кличко.

      Как отметил мэр, большим событием для столицы стал и 56-й Конгресс WBC, который состоялся в начале октября. Переговоры о привлечении этого события в Украину Виталий Кличко вел два года.

      "В течение недели киевляне и гости столицы могли увидеть легенд мирового бокса – Леннокса Льюиса, Эвандера Холифилда, Оскара Де Ла Хойю, Эрика Моралеса. Прибыли также судьи, спортивные менеджеры, много гостей. Все они остались в восторге от Киева и обещали обязательно вернуться. И руководство УЕФА, и руководство WBC высоко оценили уровень организации таких грандиозных мероприятий. То есть Киев справился и показал себя наилучшим образом", – подчеркнул мэр столицы.

      Он отметил, что всего на развитие отрасли "Физическая культура и спорт" в 2018 году город выделил на 20 процентов больше по сравнению с прошлым годом – 640 миллионов гривен. В частности, в столице открыли 2 новые спортивные школы, отремонтировали 8 спортивных заведений, обустроено в софинансировании с государством 52 футбольных поля.

      "Наконец в коммунальную собственность общины Киева вернули спортивный комплекс "Стадион "Старт". Теперь мы уже сможем, как и обещали, взяться за его реконструкцию", – отметил Виталий Кличко.

      Теги: Новости Украины Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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