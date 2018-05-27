Киев в цифрах: все, что нужно знать об истории столицы

Со времен братьев Кия, Щека и Хорива и сестры их Лыбидь украинская столица пережила немало ярких моментов. Журналисты сайта "24" собрали для вас самые интересные факты из истории Киева.

С чего все начиналось

Киев развился на основе языческого поселения конца V — начала VI века. И уже за триста лет он стал столицей Русского государства. Тогда же сформировалось средневековое разделение города на княжеский Детинец на Старокиевской горе и торгово-ремесленный Посад на Подоле. После крещения Руси в 988 году Киев стал центром митрополии Константинопольского патриархата. Постепенно Киев был превращен в крупнейший город Руси. Начали стремительно развиваться все три части города – Верхний город, Печерск и Подол. Киев начал превращаться в один из крупнейших городов Средневековой Европы.

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Со второй половины XII века роль Киева как политического центра начала постепенно приходить в упадок. Этому способствовало разорение города, осуществленное обладателем северо-восточного Владимиро-Суздальского княжества Андреем Боголюбским. В 1240 году город завоевали войска Монгольской империи под командованием Батыя. Княжий град был разрушен до основания. Центр городской жизни переместился в район Подола. Почти через сто лет город был передан в управление Великого княжества Литовского, а через века — он перешел в состав Польской короны.

В течение XIV-XVIII веков Киев оставался небольшим городком, расположенным на границах христианского и мусульманского миров. Поэтому город неоднократно становился жертвой набегов кочевников. С 1625 года Киев был центром казацкого Киевского полка, в 1649 году (в результате Хмельницкой области) вошел в состав государства Войска Запорожского. Тогда активно строились защитные сооружения города, появлялись новые церкви. После отмены автономии Войска Запорожского в 1782 году Киев окончательно перешел под власть россиян.

Бешеное развитие

С XIX века начинается новый этап развития промышленной и культурной жизни города. В городе открылся первый университет, оперный театр, появился первый на территории империи электрический трамвай, телефон и телеграф. Киевляне, которые впервые за несколько столетий получили возможность развивать город в мирных условиях, взялись за это дело с таким рвением, что очень скоро Киев опередил все города Российской империи по всем параметрам. В целом на рубеже ХІХ-ХХ веков Киев пережил несколько волн строительного бума, и город начал приобретать привычные нам контуры.

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Однако, несмотря на либеральную социально-экономическую политику, имперское правительство проводило жесткую русификацию местного польского, украинского и еврейского населения. Это привело к тому, что в 1917 году Киев быстро превратился в центр борьбы за украинскую государственность. На несколько лет киевляне забыли о покое. Власть в городе менялась по меньшей мере 14 раз за три года: УНР, Гетманат, Деникин, большевики, опять УНР, союзные войска, снова большевики... Все сопровождалось боевыми действиями и террором, в которых отличилась каждая из сторон. В конце концов Киев окончательно оказался под контролем советской власти. Начиная с 1930-х в Киеве начались сталинские репрессии. Оправившись от них, киевляне снова взялись развивать собственный город, наибольшее внимание уделяя спорту и образованию. Однако на пути к очередному этапу развития стала война.

Вторая мировая война

В 1941 году протяженность первой линии обороны города составляла 55 км. На 5-10 км вглубь от этой линии обороны было вырыто около 30 км противотанковых рвов, более 15 км эскарпов, сооружено 750 дзотов, заложено около 15 км минных полей. На строительстве оборонительных сооружений 30 июня работало около 50 тыс. людей, уже через три дня их стало 100 тысяч.

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После 78 дней обороны, 19 сентября, Киев был покинут на произвол судьбы советскими и захвачен немецкими войсками. Город на два года стал административным центром Киевского генерального, городского и сельского округов. Лишь в 1943 году советская власть вернула себе город.

В ходе боев Киев сильно пострадал, в том числе из-за подрывных работ коммунистических патризан. Значительная часть города была разрушена. Первые разрушения – взорванные дома на Крещатике и Успенский собор Печерской Лавры.

Послевоенное время

Послевоенные восстановительные работы продолжались до начала 1950-х годов. Параллельно Киев обрастал новости микрорайонами и развивал собственную инфраструктуру. В начале 50-х начал действовать столичный телецентр. В 1960 запущены первые станции метрополитена, построены новые жилые массивы на левом берегу Днепра.

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В большом количестве начинают открываться новые театры и музеи. Активно развивается националистическое движение. Однако уже с середины 60-х годов возобновилась идеологическая диктатура. Киев стал центром диссидентского движения. Прекращение репрессий и возвращение политзаключенных в Украину началось лишь во времена перестройки (после 1986 года).

Независимая Украина

В 1991 году Киев стал столицей независимой Украины. Однако в городе с трудном внедрялись позитивные сдвиги – и из-за кризиса, и из-за нежелания руководства что-то активно менять. Однако к концу 90-х город снова нарастил темпы развития. Вместе с тем начали приобретать все большую огласку скандалы с незаконными застройками, или с застройщиками, которые уничтожали лицо исторического центра города ради собственных проектов.

Значительное количество международных мероприятий постепенно сделала Киев популярным в мире. В город все активнее начали приезжать иностранные туристы. Что тоже очень положительно сказалось на развитии его инфраструктуры.

В независимой Украине Киев неоднократно становился центром акций протеста: Революция на граните, "Украина без Кучмы", Оранжевый Майдан, Революция достоинства. И каждый раз киевляне активно выходили на поддержку протестующих, которые приезжали в столицу со всех уголков страны.

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