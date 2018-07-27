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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Киев в пробках из-за крестного хода: появилась карта с наиболее загруженными участками

99 Читати новину українською
Киев заблокирован: из-за крестного хода там образовались масштабные пробки
Киев заблокирован: из-за крестного хода там образовались масштабные пробки / informator.news

27 июля в Киеве из-за крестного хода, приуроченному 1030 годовщине крещения Руси, образовались масштабные пробки на дорогах.

Об этом пишет "Информатор".

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По состоянию на 10:00 крупнейший транспортный коллапс возник в центре столицы. Добавим, что Крещатик закрыт для всего транспорта.

Сейчас автомобили стоят в пробках около станций метро "Дворец спорта", "Льва Толстого". Полностью "красная" развязка возле Бессарабской площади.

Также остановилось движение на улице Владимирской, Круглоуниверситетской, на бульваре Леси Украинки, Подоле (возле метро "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь"). "Стоит" улица Ивана Мазепы от Киево-Печерской Лавры и до улицы Михаила Грушевского (на перекрестке с Шелковичной). По улице Грушевского движение полностью запрещено.

Київ затори

Карта проблемных для проезда участков в столице

Очень медленно едут машины по Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкая. Не желательно выбирать для проезда и мост Патона, и мост Метро, поскольку в направлении центра образовались масштабные пробки.

Напомним, в пятницу, 27 июля, в 1030-летия крещения Киевской Руси состоится крестный ход УПЦ МП, в результате чего перекроют центр Киева. От 6 утра и до 16:30 в центре столицы будет перекрыто движение транспорта по улице Трехсвятительской, Крещатик, Грушевского, Владимирский спуск и Парковая дорога.

Теги: Транспорт Годовщина Крещения Руси Крестный ход Новости Киева Дороги
Источник: 24 Канал
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