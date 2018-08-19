Киев в воде: в соцсетях публикуют впечатляющие последствия ночной непогоды

В ночь с 18 на 19 августа в Киеве прошел ужасный ливень, который наделал беды на улицах города. Автомобили почти полностью стояли в воде. У торгового центра "Гулливер" образовалось настоящее озеро, в котором утонули автомобили. Залило и паркинг ТЦ, персонал пришлось эвакуировать.

Пользователи размещают в соцсетях впечатляющие фото и видео последствий непогоды в Киеве. На кадрах видно, что улицы города полностью залило водой, водители не справлялись с управлением и их автомобили сносило течением.

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На улице Антоновича в придачу прорвало канализацию.

На улице Эспланадной автомобили почти полностью стояли в воде.

Как сообщает РБК-Украина, супермаркет, расположенный в подземном этаже торгового центра "Гулливер", был затоплен водой. По словам охраны, в подземном паркинге, который находится на один уровень ниже, было около 20 автомобилей, паркинг залило "по шею".

Система ливневой канализации не справлялась с большим количеством воды.



Последствия непогоды в Киеве / Фото "Информатор"



Последствия мощного ливня в Киеве / Фото "Информатор"

Напомним, в ночь на 16 августа сильный дождь и ветер накрыли столицу всего лишь на 20 минут, но оставили после себя последствия – поломанные деревья, затоплены улицы, сорваны крыши летних площадок ресторанов и кафе.