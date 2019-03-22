Киев вошел в топ-10 городов мира по эффективности бюджетных инвестиций

В 2019 году столица Украины вошла в список топ-10 самых успешных городов мира по рентабельности бюджетных инвестиций. Кроме того Киев получил награду за снижение бюрократии.

Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы Виталия Кличко.

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К слову, конкурс от "fDi Location Awards", который проводит специализированный журнал Foreign Direct Investment признал Киев одним из самых успешных городов мира с точки зрения инвестиционной привлекательности. Церемония награждения лучших состоялась в Каннах еще 12-15 марта во время международной выставки недвижимости MIPIM

Награду Киева получил мэр столицы Виталий Кличко. На выставке он представил стенд Киева и инвестиционные проекты, к которым украинская столица предлагает присоединиться иностранному бизнесу.



Виталий Кличко получил награду

Выставка недвижимости собрала 26 тысяч участников из 100 стран мира. Мероприятие посетили до шести тысяч международных инвесторов и четыре тысячи топ-руководителей самых влиятельных компаний из всех секторов международной недвижимости.

В этом году темой выставки стало развитие отрасли недвижимости в ближайшие 30 лет под влиянием новых тенденций относительно ее долговечности.

Напомним, что столица Украины занимает первое место среди европейских городов, которых относят к самых бюджетных центров. После Киева несколько городов Польши, Венгрии и других стран Европейского союза.