18:39
22 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жириновский переименовывает Крым. Украденное счастье от Тимати
      Вєсті Кремля
      16:45, сегодня
      Вести.UA: Зеленский составил конкуренцию Кличко. Диктатор Ляшко
      Вєсті.UA
      20:36, 21 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Киев вошел в топ-10 городов мира по эффективности бюджетных инвестиций

      23 Читати новину українською
      Киев вошел в топ-10 городов мира по рентабельности бюджетных инвестиций
      Киев вошел в топ-10 городов мира по рентабельности бюджетных инвестиций

      В 2019 году столица Украины вошла в список топ-10 самых успешных городов мира по рентабельности бюджетных инвестиций. Кроме того Киев получил награду за снижение бюрократии.

      Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы Виталия Кличко.

      Читайте также: Киев включили в Топ-10 самых дешевых городов мира

      К слову, конкурс от "fDi Location Awards", который проводит специализированный журнал Foreign Direct Investment признал Киев одним из самых успешных городов мира с точки зрения инвестиционной привлекательности. Церемония награждения лучших состоялась в Каннах еще 12-15 марта во время международной выставки недвижимости MIPIM

      Награду Киева получил мэр столицы Виталий Кличко. На выставке он представил стенд Киева и инвестиционные проекты, к которым украинская столица предлагает присоединиться иностранному бизнесу.


      Виталий Кличко получил награду

      Выставка недвижимости собрала 26 тысяч участников из 100 стран мира. Мероприятие посетили до шести тысяч международных инвесторов и четыре тысячи топ-руководителей самых влиятельных компаний из всех секторов международной недвижимости.

      В этом году темой выставки стало развитие отрасли недвижимости в ближайшие 30 лет под влиянием новых тенденций относительно ее долговечности.

      Напомним, что столица Украины занимает первое место среди европейских городов, которых относят к самых бюджетных центров. После Киева несколько городов Польши, Венгрии и других стран Европейского союза.

      blog_ava
      Без договора: кого могут отключить от электроснабжения с 1 апреля
      сегодня
      1352
      Теги: Новости Украины Новости Киева
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как стать fashion-фотографом: топ-5 важнейших правил
      сегодня , 18:30 Как стать fashion-фотографом: топ-5 важнейших правил
      Юлія Турелик 3
      Або громадянство РФ, або доля Сенцова: кримський татарин і боєць ЗСУ про захоплення Криму
      сегодня , 18:00 Або громадянство РФ, або доля Сенцова: кримський татарин і боєць ЗСУ про захоплення Криму
      Віталій Дейнега 41
      Війна, повернення Криму, стосунки з Росією, ЄС і НАТО: що пропонують кандидати в президенти
      сегодня , 17:52 Війна, повернення Криму, стосунки з Росією, ЄС і НАТО: що пропонують кандидати в президенти
      Центр UA 313
      Риз Уизерспун – 43! Жизнь голливудской звезды вне съемочной площадки
      сегодня , 17:30 Риз Уизерспун – 43! Жизнь голливудской звезды вне съемочной площадки
      Юлія Девда 48
      Украина – не Россия: на что делал ставку Путин и где он просчитался
      сегодня , 16:30 Украина – не Россия: на что делал ставку Путин и где он просчитался
      Павло Казарін 526
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Прогноз погоды на 17 апреля: в Украину движется похолодание и мокрый снег
       17 апреля 2017 , 07:33
      В столице увеличат штраф за нелегальное размещение рекламы
       26 октября 2011 , 08:40 1
      Александр Усик: меня бесят те, кто не включает "поворотники"
       15 декабря 2018 , 16:17
      Форвард сборной Украины забил гол и остановил одного из лидеров зарубежного чемпионата
       2 февраля , 14:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук