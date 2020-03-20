Киев выделил 260 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом: на что пошли деньги

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что из резервного фонда бюджета города было выделено 260 миллионов гривен на борьбу с эпидемией коронавируса. По словам Кличко, эти деньги пойдут на медицинские препараты и обеспечение работы медицинских работников.

О деньгах, которые Киев тратит на борьбу с коронавирусом, Виталий Кличко рассказал во время своего брифинга.

Важно Зеленский традиционно обратился к украинцам из-за коронавируса: главное

Деньги были направлены на закупку необходимого оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для больниц нашего города,

– подчеркнул мэр Киева.

Кроме того, столица планирует закупить дополнительно аппараты искусственной вентиляции легких. Сейчас было заказано и Киев ожидает 30 новых аппаратов.

"Также мы ожидаем 10 аппаратов тест-систем, маски и защитные костюмы для медиков", – рассказал Виталий Кличко.

Резюмируя, он обратился к киевлянам и призвал их быть осторожными. Мол, это касается их здоровья, а также здоровья окружающих.

Обращение Виталия Кличко: смотрите видео