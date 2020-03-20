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      Киев выделил 260 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом: на что пошли деньги

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      Кличко рассказал, куда Киев направил деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом / kyivcity.gov.ua

      Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что из резервного фонда бюджета города было выделено 260 миллионов гривен на борьбу с эпидемией коронавируса. По словам Кличко, эти деньги пойдут на медицинские препараты и обеспечение работы медицинских работников.

      О деньгах, которые Киев тратит на борьбу с коронавирусом, Виталий Кличко рассказал во время своего брифинга.

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      Деньги были направлены на закупку необходимого оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для больниц нашего города,
      – подчеркнул мэр Киева.

      Кроме того, столица планирует закупить дополнительно аппараты искусственной вентиляции легких. Сейчас было заказано и Киев ожидает 30 новых аппаратов.

      "Также мы ожидаем 10 аппаратов тест-систем, маски и защитные костюмы для медиков", – рассказал Виталий Кличко.

      Резюмируя, он обратился к киевлянам и призвал их быть осторожными. Мол, это касается их здоровья, а также здоровья окружающих.

      Обращение Виталия Кличко: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Новости политики Новости Украины Деньги Виталий Кличко Новости Киева Карантин в Украине 2020
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