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      Киев замело снегом: с непогодой борется спецтехника, появились фото заносов

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      С вечера субботы, 30 ноября, с тех пор как Киев начало засыпать снегом, с непогодой борются 358 единиц спецтехники и бригады с ручной уборки предприятий "Киевавтодора". Водителей призывают не оставлять свои авто на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

      Об этом сообщает Официальный портал Киева со ссылкой на "Киевавтодор".

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      С началом первого снега немедленно начали работу солеразбрасыватели, чтобы не допустить образования гололеда и снежных накатов на дорогах Киева. На протяжении всей ночи на дорогах столицы работала очистительная техника с отвалами и щетками,
      – говорится в сообщении.

      Прежде всего убирали и посыпали тротуары на улицах со сложными условиями движения, главных магистралях, мостах, спусках и подъемах, улицах, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта.

      Для эффективной работы и учитывая интенсивные снегопады, с 2:15 часов во всех районах Киева колонны спецтехники очищали дорожную сеть.

      На рассвете особое внимание уделили уборке правой полосы дорог, чтобы утром городской общественный транспорт мог работать без помех.

      Кроме того, дорожники проводили механизированную и ручную уборку тротуаров и остановок общественного транспорта, подходов к наземным и подземных пешеходных переходов.

       

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода Фотоновости Укравтодор Снег в Украине Киев замело снегом Новости Киева
      Источник: 24 канал
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