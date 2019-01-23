Киев замер в пробках из-за мощного снегопада: на каких улицах затруднено движение

В среду, 23 января, Киев накрыл сильный снегопад, из-за чего на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Движение больше всего затруднено на проспекте Победы, в районе Бессарабской площади, Набережном шоссе.

Как свидетельствуют данные Google Maps, по состоянию на 10:00 на некоторых улицах столицы уже образовались заторы.

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На проспекте Победы самые большие пробки наблюдаются в районе станций метро "Житомирская", "Святошин", "Берестейская", а также Национального цирка Украины.

Пробки частично парализовали и улицу Вадима Гетьмана, проспект Леся Курбаса, проспект Космонавта Комарова, район метро "Дорогожичи", улицу Юрия Ильенко и улицу Семена Скляренко.



Заторы в Киеве: карта

Кроме того, движение затруднено на Набережном шоссе, проспекте Героев Сталинграда, местами – на Северном мосту, на подъезде к мосту Метро с левого берега, мосте Патона и Дарницком мосте.



Заторы в Киеве

На улицах Киева уже начали работу коммунальные службы, которые расчищают дороги от снега.

В КГГА сообщили, что на улицы столицы сегодня должны выйти 390 единиц спецтехники и почти полсотни бригад ручной уборки.



Киев парализовали пробки

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в Украину возвращается зимняя непогода. В большинстве областей 23-24 января синоптики прогнозируют сильные снегопады, метели, дождь, гололед и шквалы ветра. В Киеве и области днем 23 январю будет падать сильный снег, метели и шквалы ветра до 15-20 метров в секунду.