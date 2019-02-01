Киев занял первые позиции в рейтинге лучших снежных городов Европы

Столица Украины заняла шестое место в топе самых многоснежных городов Европы, которые стоит посетить туристам. Киев расположен на берегу Днепра и имеет множество архитектурных и исторических памятников, которые по-особенному смотрятся в снежную пору. В целом с декабря по март в городе 13 снежных дней в месяц.

К тому же, город является достаточно бюджетным для иностранных туристов, а значит путешествовать здесь одно удовольствие, сообщило издание Der Standard.

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Такой необычный рейтинг составил известный сайт по поиску жилья для отдыха Holidu в сотрудничестве с сайтом Worldweatheronline. Всего они сравнивали 372 европейских города.

В перечне самых снежных городов Европы также оказались Каунас (Литва), Осло (Норвегия), Турку (Финляндия), Вильнюс (Литва), Таллин (Эстония) и др. Первое место занял финский Хельсинки с 17 снежными днями на каждый зимний месяц.



Зима в Хельсинках

Кроме того, сайты позаботились и о том, куда пойти и что увидеть в городах, участвовавших в рейтинге. Например, в Киеве советуют обязательно посетить Киево-Печерский монастырь, Печерскую лавру и Софийский собор.



Киево-Печерская лавра является одним из семи чудес Украины

Также туристам предлагают пообедать "типичным украинским хот-догом", после чего можно прогуляться по берегам Днепра. Иногда река полностью замерзает и тогда ее можно осторожно пересечь пешком.



Днепр – четвертая по длине река Европы

В своем блоге NASA опубликовала фото замерзшей и заснеженной реки.



Такой вид имеет Днепр из космоса

Второй день в Киеве советуют посвятить осмотру многочисленных памятников столицы. Например, прогуляться до статуи "Родина-мать", или же посетить Майдан Независимости в самом центре города.



Монумент "Родина-мать" видно почти из любой точки Киева

А вот знатоки истории могут посетить Национальный музей Чернобыля.



Музей истории Чернобыля

Недавно, 31 января, киевские власти утвердили новые ставки туристического сбора для гостей столицы. Поэтому платить придется как украинцам, так и иностранцам.