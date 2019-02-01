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      Киев занял первые позиции в рейтинге лучших снежных городов Европы

      58 Читати новину українською
      Снежный Киев
      Снежный Киев / skyandmethod.com

      Столица Украины заняла шестое место в топе самых многоснежных городов Европы, которые стоит посетить туристам. Киев расположен на берегу Днепра и имеет множество архитектурных и исторических памятников, которые по-особенному смотрятся в снежную пору. В целом с декабря по март в городе 13 снежных дней в месяц.

      К тому же, город является достаточно бюджетным для иностранных туристов, а значит путешествовать здесь одно удовольствие, сообщило издание Der Standard.

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      Такой необычный рейтинг составил известный сайт по поиску жилья для отдыха Holidu в сотрудничестве с сайтом Worldweatheronline. Всего они сравнивали 372 европейских города.

      В перечне самых снежных городов Европы также оказались Каунас (Литва), Осло (Норвегия), Турку (Финляндия), Вильнюс (Литва), Таллин (Эстония) и др. Первое место занял финский Хельсинки с 17 снежными днями на каждый зимний месяц.

      Зима у Гельсинках
      Зима в Хельсинках

      Кроме того, сайты позаботились и о том, куда пойти и что увидеть в городах, участвовавших в рейтинге. Например, в Киеве советуют обязательно посетить Киево-Печерский монастырь, Печерскую лавру и Софийский собор.

      Києво-Печерська Лавра
      Киево-Печерская лавра является одним из семи чудес Украины

      Также туристам предлагают пообедать "типичным украинским хот-догом", после чего можно прогуляться по берегам Днепра. Иногда река полностью замерзает и тогда ее можно осторожно пересечь пешком.

      Дніпро – четверта за довжиною річка Європи
      Днепр – четвертая по длине река Европы

      В своем блоге NASA опубликовала фото замерзшей и заснеженной реки.

       Такий вигляд має Дніпро з космосу
      Такой вид имеет Днепр из космоса

      Второй день в Киеве советуют посвятить осмотру многочисленных памятников столицы. Например, прогуляться до статуи "Родина-мать", или же посетить Майдан Независимости в самом центре города.

      Монумент
      Монумент "Родина-мать" видно почти из любой точки Киева

      А вот знатоки истории могут посетить Национальный музей Чернобыля.

       Музей історії Чорнобиля
      Музей истории Чернобыля

      Недавно, 31 января, киевские власти утвердили новые ставки туристического сбора для гостей столицы. Поэтому платить придется как украинцам, так и иностранцам.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Снег в Украине Новости культуры Києво-Печерськая лавра
      Источник: 24 Канал
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