Киев застыл в пробках из-за мужчины, который угрожает взорвать мост: фото и видео
Из-за мужчины, который угрожает взрывом на мосту Метро в Киеве, Правый берег столицы замер в пробках. Также ограничено движение метро.
Пробки образовались на бульварах Тараса Шевченко и Дружбы народов, улицах Крещатик, Мечникова, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Васильковской. Не проехать сейчас на проспектах Валерия Лобановского и Победы (в районе метро "Шулявская").
Что происходит в столичном метро: смотрите видео
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