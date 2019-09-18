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      Киев застыл в пробках из-за мужчины, который угрожает взорвать мост: фото и видео

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      Киев застыл в пробках из-за мужчины, который угрожает взорвать мост: фото и видео
      / Фейсбук Эльдара Сарахмана

      Из-за мужчины, который угрожает взрывом на мосту Метро в Киеве, Правый берег столицы замер в пробках. Также ограничено движение метро.

      Пробки образовались на бульварах Тараса Шевченко и Дружбы народов, улицах Крещатик, Мечникова, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Васильковской. Не проехать сейчас на проспектах Валерия Лобановского и Победы (в районе метро "Шулявская").

      Что происходит в столичном метро: смотрите видео

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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