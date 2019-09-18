Киев застыл в пробках из-за мужчины, который угрожает взорвать мост: фото и видео

Пробки образовались на бульварах Тараса Шевченко и Дружбы народов, улицах Крещатик, Мечникова, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Васильковской. Не проехать сейчас на проспектах Валерия Лобановского и Победы (в районе метро "Шулявская").

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