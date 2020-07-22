В Дарницком районе Киеве 22 июля случился пожар в квартире. 10-летняя девочка, которая в то время была одна дома, пыталась потушить огонь. К сожалению, ей это не удалось, после чего ребенок выбежал из квартиры и попросила помощи у соседей. С ожогами рук девочку госпитализировали.

Пожар в квартире в Киеве

К спасателям сообщение о пожаре на улице Драгоманова, 2-Б, в Дарницком районе Киева поступило в 15:57 22 июля, сообщили в Фейсбуке ГСЧС.

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На месте возгорания сразу отправились спасатели. Они установили, что пожар возник в одной из квартир на 23 этаже 25-этажного жилого дома.

Оказалось, что на момент возгорания в квартире была только 10-летняя девочка. Она заметила огонь в соседней комнате.

Несмотря на страх и задымление, ребенок пыталась самостоятельно потушить огонь, но усилий оказалось недостаточно.

Тогда девочка выбежала из квартиры и позвала на помощь соседей.

Что известно о состоянии девочки

Ребенок был напуган и получил ожоги верхних конечностей I-II степени. Маленькую героиню госпитализировали.

В настоящее время устанавливают причину возгорания.



В Киеве 10-летняя девочка пыталась самостоятельно потушить пожар / Фото ГСЧС

Пожар в квартире в Киеве: смотрите карту