В Киеве автомобиль протаранил скутер и скрылся: есть пострадавший
Серьезное ДТП произошло 14 июня в Киеве. Автомобиль въехал в скутер, а потом исчез в неизвестном направлении. В результате инцидента пострадал скутерист.
ДТП с участием скутера в столице
Авария случилась 14 июня в Киеве, на Броварском проспекте, сообщает Dtp.kiev.ua.
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По предварительной информации, автомобиль подрезал скутер и совершил ДТП. А после исчез с места инцидента в неизвестном направлении.
В результате аварии пострадал водитель скутера 1997 года рождения. К счастью, ему оказали помощь до прибытия "скорой".
Когда же прибыли медики, пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали перелом руки и черепно-мозговую травму. Однако он находится в сознании.
Смертность на дорогах Украины
- В 2019 году на автодорогах погибли 3 454 человека, среди них 166 – дети. В МВД заявляют, что в Европе показатель ниже в несколько раз.
- Чтобы снизить уровень смертности и количество аварий с 1 июня 2020 года в Киеве и Киевской области начала работать система автоматической фотовидеофиксации нарушений дорожного движения.