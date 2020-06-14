Серьезное ДТП произошло 14 июня в Киеве. Автомобиль въехал в скутер, а потом исчез в неизвестном направлении. В результате инцидента пострадал скутерист.

ДТП с участием скутера в столице

Авария случилась 14 июня в Киеве, на Броварском проспекте, сообщает Dtp.kiev.ua.

Читайте также 11-летняя девочка погибла, когда в нее попала деталь грузовика, проезжавшего рядом

По предварительной информации, автомобиль подрезал скутер и совершил ДТП. А после исчез с места инцидента в неизвестном направлении.

В результате аварии пострадал водитель скутера 1997 года рождения. К счастью, ему оказали помощь до прибытия "скорой".

Когда же прибыли медики, пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали перелом руки и черепно-мозговую травму. Однако он находится в сознании.

Смертность на дорогах Украины