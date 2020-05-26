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В Киеве авто на скорости влетело в остановку, есть пострадавший: фото

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Фото з місця ДТП
Фото з місця ДТП / Фейсбук сторінка KyivOperativ

В Киеве произошло ДТП вблизи АЗС Shell на улице Елены Телиги. 26 мая автомобиль Hyundai на скорости влетел в остановку общественного транспорта, где стояли 3 человека.

Одного з чоловіків терміново доставили у лікарню, повідомляють у фейсбук-групі "Київ Оперативний".

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Водій Hyundai прокоментував інцидент. Він запевнив, що його підрізали, тому він вимушено викрутив кермо та зіштовхнувся з іншим авто, після чого протаранив зупинку. Через аварію на цій ділянці дороги утворилися величезні затори.

Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі та обставини ДТП. 

ДТП у Києві
Авто влетіло у зупинку в Києві / Фото "Київ Оперативний"

ДТП в Києві
У столиці Hyundai протаранив зупинку / Фото "Київ Оперативний"

Напередодні, у Києві на вулиці Стеценка на проїзну частину впало дерево – прямо перед авто, яке рухалося дорогою. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт Аварии и ДТП
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