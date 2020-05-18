В Киеве автопробегом почтили память жертв депортации крымских татар: фото, видео

18 мая в Украине чествуют 76 годовщину насильственной депортации крымскотатарского народа с исторической родины. В 2020 году из-за карантина крымские татары не смогли собраться на традиционный траурный митинг на центральных площадях городов Украины. Поэтому они устроили в Киеве автопробег, посвященный памяти жертв принудительного выселения из Крыма.

В колонне было около 50 автомобилей. На каждой из них развевался крымскотатарский флаг, на который участники автопробега повязали черные ленты. Об этом рассказала журналистка 24 канала.

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Маршрут автопробега

Она отметила, что участники акции проложили маршрут с левого берега Днепра на правый, в частности, через Меджлис до Майдана Независимости. Именно на Майдане они планируют зажечь свечи и напомнить как о страшных преступлениях сталинского террора, так и о новых преступлениях Кремля.

Журналистка объяснила, что уже седьмой год вынужденные переселенцы не могут собраться на своей исторической родине и вспомнить жертв геноцида. По словам политзаключенного Исмаила Рамазанова, обязанность каждого крымского татарина – ежегодно напоминать об этом дне.

РФ сегодня позиционирует себя таким себе преемником Советского Союза. И она пытается повторить этот акт геноцида против лучших сынов народа моего,

– прокомментировал он.

По мнению одного из участников автопробега, сегодня есть много параллелей с тем, что произошло в СССР. Ведь замещения населения происходит так же, как было и в 1944 году, хотя и без принудительного выселения.

"Создаются условия для того, чтобы татары и любые проукраинские силы оставляли Крым. Создаются искусственные условия для замещения. И появляется много материковых россиян", – отметил он.

Почтение памяти жертв депортации крымских татар / Фото 24 канал (Оксана Тропотяга)

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