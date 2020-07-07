В Киеве на Севастопольской площади рядом с АЗС загорелся автомобиль, пока водитель с женой-пассажиркой были в магазине. В автомобили в это время спал их 4-летний ребенок. Его удалось спасти благодаря молниеносной реакции работников заправки.

Об инциденте рядом с АЗС сообщает портал "Киев автомобильный".

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Как отмечается водитель и его жена-пассажирка оставили ребенка спать в припаркованном автомобиле, а сами отошли к WOG Market. В это время автомобиль и загорелся.

Двое работников АЗС сразу же бросились тушить пламя. С помощью огнетушителя они потушили возгорание автомобиля.

Благодаря их молниеносной реакции удалось спасти ребенка. Зовут работников Сергей Третьяк и Александр Давыдов.

Работники АЗС спасли ребенка из горящего автомобиля: смотрите видео