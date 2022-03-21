В Киеве более 70 жилых домов повреждены в результате обстрелов оккупантами

Украина уже четвертую неделю дает решительный отпор рашистам. От циничных обстрелов оккупантов страдают в том числе мирные жители Киева.

В столице более 70 жилых домов повреждены в результате обстрелов орками. Об этом сообщили на официальной странице КГГА в телеграме.

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Последствия обстрелов оккупантами жилого фонда Киева

В настоящее время коммунальные службы столицы получают ремонтные материалы для восстановления жилых домов, поврежденных в результате обстрелов. Там, где разрушения критические, жителей отселили, где незначительные – коммунальщики приступают к оперативному восстановлению.

Соответствующие службы получили от города пленку для ремонта окон, крепеж, материалы для ремонта кровли и т.д. Вместе с тем предприятия, которые занимаются перевозкой отходов, в частности "Киевкоммунсервис", имеют необходимую технику и регулярно вывозят габаритные обломки, которые образовались от взрывов.

В КГГА отмечают, что службы оперативно восстанавливают коммуникации и услуги, чтобы люди имели возможность вернуться в свои дома в тех домах, которые пригодны для проживания. К слову, работники жилищно-коммунальной сферы столицы, кроме тех, кто пошел в ряды Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны, без устали работают несмотря на увеличение объема работ и трудности.

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