В Киеве бывший следователь изъял во время обыска на одном из предприятий 1 миллион 200 тысяч гривен. Впоследствии деньги исчезли.

Следователь потерял более 1 миллиона гривен

В такую передрягу попал бывший следователь Голосеевского управления Нацполиции в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Инцидент произошел еще в 2018 году. Бывший сотрудник правоохранительных органов после того, как конфисковал деньги, должен был обеспечить им надлежащее хранение. Однако он этим пренебрег.

Экс-следователю уже объявили о подозрении

В результате деньги исчезли. Где они сейчас и кто их мог взять – неизвестно.

Сейчас бывшему сотруднику полиции сообщили о подозрении. Уже вскоре будут решать вопрос об избрании меры пресечения.

Обратите внимание! Бывшему следователю инкриминируют служебную халатность, которая повлекла тяжелые последствия. Если задержанного признают виновным, то ему грозит наказание от 2 до 5 лет лишения свободы. Также санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности до трех лет и возможный штраф от 4 250 до 12 750 гривен.