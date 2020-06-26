Бывший следователь "потерял" миллион после обыска
В Киеве бывший следователь изъял во время обыска на одном из предприятий 1 миллион 200 тысяч гривен. Впоследствии деньги исчезли.
Следователь потерял более 1 миллиона гривен
В такую передрягу попал бывший следователь Голосеевского управления Нацполиции в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Инцидент произошел еще в 2018 году. Бывший сотрудник правоохранительных органов после того, как конфисковал деньги, должен был обеспечить им надлежащее хранение. Однако он этим пренебрег.
Экс-следователю уже объявили о подозрении
В результате деньги исчезли. Где они сейчас и кто их мог взять – неизвестно.
Сейчас бывшему сотруднику полиции сообщили о подозрении. Уже вскоре будут решать вопрос об избрании меры пресечения.