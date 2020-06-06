В Киеве на Оболонской набережной девочку привалило горой песка. Ребенок две минуты был под завалом, но его удалось спасти.

О несчастном случае в Киеве написала журналистка Дарья Вершиленко на своей странице в Фейсбук.

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По ее словам, дети рыли траншею в песке, когда в один момент девочка провалилась в яму и ее завалило.

Спасти ребенка удалось благодаря трем мужчинам, которые сразу бросились ее выкапывать. Когда ее достали, она была синяя. Журналистка называет этот случай чудом.

После этого девочку забрала скорая, ведь она две минуты пробыла под горой песка.