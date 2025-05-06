Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Девушка выпала из окна многоэтажки

Трагедия произошла на улице Ревуцкого в Киеве. По данным источников журналистов, женщина выбросилась с 13 этажа и погибла на месте в результате полученных травм.

Известно также, что речь идет о девушке 1999 года рождения – соответственно, ей было 25 – 26 лет.

Столичные телеграмм-каналы сообщают, что погибшая якобы забежала в подъезд жилого дома, поднялась на общий балкон и прыгнула вниз.

СМИ также пишут, что женщина якобы убегала от отца и мужа, которые пытались ее остановить, но не успели. Официального подтверждения этой версии пока нет.

К слову, на днях в Киеве на станции метро "Дорогожичи" было обнаружено тело мужчины 1996 года рождения. Полиция передала его на судебно-медицинскую экспертизу и открыла уголовное производство.