В Киеве из окна многоэтажки выпала девушка: СМИ рассказали обстоятельства трагедии
- В Киеве из окна многоэтажки на улице Ревуцкого выпала женщина 1999 года рождения, от полученных травм она погибла на месте.
- Вероятно, девушка убегала от отца и мужа, пытавшихся ее остановить, официального подтверждения пока нет.
Вечером в понедельник, 5 мая, в Дарницком районе Киева из окна многоэтажки выпала женщина. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
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Девушка выпала из окна многоэтажки
Трагедия произошла на улице Ревуцкого в Киеве. По данным источников журналистов, женщина выбросилась с 13 этажа и погибла на месте в результате полученных травм.
Известно также, что речь идет о девушке 1999 года рождения – соответственно, ей было 25 – 26 лет.
Столичные телеграмм-каналы сообщают, что погибшая якобы забежала в подъезд жилого дома, поднялась на общий балкон и прыгнула вниз.
СМИ также пишут, что женщина якобы убегала от отца и мужа, которые пытались ее остановить, но не успели. Официального подтверждения этой версии пока нет.
К слову, на днях в Киеве на станции метро "Дорогожичи" было обнаружено тело мужчины 1996 года рождения. Полиция передала его на судебно-медицинскую экспертизу и открыла уголовное производство.