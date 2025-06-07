Дикий волк два года жил в квартире в Киеве – его забрали в приют

В квартире в столице два года прожил хищный волк, которого владельцы купили в интернете. Животное имеет проблемы со здоровьем

Об этом сообщает 24 Канал. Запрос от Медвежьего приюта "Белая скала" получил Центр спасения животных, который помог с транспортировкой животного.

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В Киеве спасли волка

Центр спасения животных транспортировал в приют волка, который два года жил в квартире. По словам сотрудников, одним из самых сложных этапов была безопасная седация хищного животного. "После этого волка поместили в специальную транспортную клетку и с максимальным комфортом доставили в новый дом", – объяснили они.

Специалисты Центра спасения животных транспортировали волка: смотрите видео

Волонтеры рассказали, как хищное животное попало в дом людей.

Происхождение неизвестно. Маленького волчонка с рахитом продали через интернет и два года он провел в квартире посреди Киева,

– объяснили они.

В приюте подчеркнули, что волк, по имени Один, имеет металлическую пластину в лапе в результате перелома костей, плохое состояние здоровья, особенно желудка и кишечника.

Животное имеет впереди долгий путь к восстановлению. Сейчас Один проходит обследование и адаптацию к новым условиям.

"Он невероятный и мы счастливы, что владельцы поняли ошибку и нашли для волка прекрасное место. Пусть эта история станет хорошим примером", – написали сотрудники приюта.