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В Киеве на дороге образовался гейзер – видео фонтана в центре города

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Прорыв трубы в Киеве на Демиевке 26 мая 2020 – видео
В Киеве прорвало трубу с горячей водой / Скриншот из видео

В столице на улице Голосеевской утром 26 мая образовался высокий столб горячей воды. Гейзер высотой с дерево возник из-за прорыва трубы.

Улицу от горячего потока накрыло паром, а столб воды достигает высоты с дерево. Видео гейзера из-под земли опубликовали в сообществе Киев оперативный.

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Столб горячей воды забил из-под асфальта на Демеевке, – пишут пользователи. Отмечено, что произошло это на улице Голосеевская.

Журналисты 24 канала связались с пресс-центром коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и ждут комментарий по этой ситуации.

Мощный гейзер забил прямо из асфальта в Киеве – смотрите видео

Отметим! За день до инцидента, 25 мая, в Киеве закончилась первая волна гидравлических испытаний теплосетей. Однако, до 5 июня продлится вторая волна испытаний. Подробнее со списком районов, в которых отключили горячую воду советуем ознакомиться по ссылке.

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Новости Киева ГСЧС Отопительный сезон Коммунальные услуги Чрезвычайное происшествие
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