В Киеве люди вышли на пляже еще до официального начала купального сезона. Вместе с тем коммунальщики обрабатывают пляжи дезинфицирующими средствами, а спасатели следят за безопасностью на воде.

Сейчас коммунальщики получили разрешение от властей на открытие пляжей только как зон отдыха, но не мест купания, рассказала пресс-секретарь КП "Плесо" Яна Довгань в комментарии "Украинской правде".

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Официальный пляжный сезон начнется только тогда, когда санитарная служба возьмет пробы воды, проведет все анализы, получит результаты и даст соответствующий вывод, что вода в Днепре пригодна к купанию,

– пояснила Яна Довгань.

Санитарная служба уже взяла пробы воды, но результаты анализов ждут только 15 – 16 июня. Если они будут положительными, в Киеве позволят начать пляжный сезон.

Несмотря на то, что он до сих пор не начался, для безопасности киевлян на пляжах уже дежурят спасатели. Всего действуют спасательные 24 пункта. Также на пляжах открыли туалеты с санитайзерами и медпункты.