У некоторых городов есть свой собственный образ и внутренний монолог. В Украине есть несколько городов с сильной городской идентичностью: Львов, Одесса, Харьков. В этом же списке – оккупированы Севастополь и Донецк. Жители этих городов, меняя место жительства, все равно сохраняют привязку к родному городу. А если ты переедешь туда – эти города начинают менять тебя на свой лад.

О Киеве как городе, который подкупает и одновременно похож на челюсть богача, в своем видеоблоге "Грани правды" рассказал журналист Павел Казарин.

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Киев стоит особняком. С одной стороны, сюда постоянно переезжают люди из регионов. А с другой – Киев позволяет приезжим оставаться самим собой, – пишет Казарин.

Киев принято ругать и любить. Тем более, что всегда найдется причина и для первого, и для второго.

По мнению журналиста, улицы Киева похожи на челюсть богача, который разорился. Вот родной зуб – историческое здание. Рядом – тоже родной, но потрепан временем. Следом – советская золота фиксации из стекла и бетона. Потом – современная металлокерамика. Дикая эклектика. Впоследствии к ней привыкаешь. Или, скорее, смиряешься.

Но есть и то, что в Киеве подкупает сразу и навсегда. Понимание того, что у этого города есть позвоночник. Он всегда реагирует на то, что считает несправедливым. Неправильным или ошибочным. Его жители умеют выходить на улицы тогда, когда нужно. Не все. Но какой смысл оборачиваться на "всех"?

– убежден Казарин.

Да, здесь строят высотки в исторических кварталах, здесь проблемы с вывесками и трафиком. Холмы становятся проклятием для велосипедистов, а брусчатка – для автомобилей. Однако журналист уверен: город живет, пока способно рожать эмоции и пока в него хочется возвращаться.

Смотрите видеоблог Павла Казарина "Грани правды" за 27 июня 2020