В Киеве на территории Гидропарка произошла драка между посетителем и охранником, которая завершилась стрельбой. Стрелка после недолгих поисков задержали.

В Гидропарке произошла стычка между посетителем и охранником

Инцидент произошел между охранником одного из развлекательных заведений и посетителем. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Киева.

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Мужчина якобы совершил кражу и из-за этого между ним и охранником вспыхнула ссора. Во время разборок, которые продолжились на улице, подозреваемый вытащил пистолет и выстрелил в оппонента.

Подозреваемый скрылся с места преступления

После этого мужчина сел в автомобиль и покинул место преступления. Охранника доставили в больницу, где прооперировали. Как информируют медики, его жизни ничего не угрожает.

Тем временем его обидчика разыскали правоохранители.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение автомобиля и задержали правонарушителя. Им оказался 36-летний гражданин другого государства,

– сообщили в пресс-службе полиции.

Мужчину задержали. Суд избрал ему меру пресечения – два месяца содержания под стражей без права внесения залога. За стрельбу нападавшему грозит до 7 лет лишения свободы.



Мужчину арестовали на два месяца / Фото пресс-службы Нацполиции