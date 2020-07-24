На улице Закревского в Киеве вспыхнул серьезный пожар – горит квартира. В результате возгорания погибла женщина.

В Киеве, на балконе предпоследнего этажа многоквартирного жилого дома на Закревского вспыхнул серьезный пожар, сообщает в Фейсбуке "Киев Оперативный".

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В результате возгорания погиб человек. Женщина вышла на балкон, однако спасти ее не смогли.

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