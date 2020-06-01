В Киеве 1 июня с окна пятого этажа больницы №9 выпала санитарка. Женщина погибла. Причины и обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

О трагическом случае сообщил вахтер

О трагическом случае в медучреждении сообщил вахтер. Об этом сообщает "Муниципальная охрана" на своей странице в фейсбуке.

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Около шести утра 1 июня вахтер услышал, как на улице упало что-то тяжелое. Когда он осматривал территорию вокруг больницы, то обнаружил пострадавшую. Медики пытались спасти сотрудницу, однако все попытки были тщетными. Травмы от падения были несовместимы с жизнью.

Обстоятельства гибели женщины выясняют

По предварительной информации, санитарка выпала с пятого этажа. Обстоятельства трагедии изучают правоохранительные органы.

Обратите внимание! Киевская городская клиническая больница №9 входит в перечень медицинских учреждений, предназначенных для госпитализации больных коронавирусом.