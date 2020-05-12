В Киеве из-за "массовых гуляний" могут ввести строгий карантин: подробности

Если ситуация с распространением коронавируса в Киеве ухудшится, – столице придется вернуться к предыдущим карантинным ограничениям. Пока жители Киева устраивают "массовые гулянья", которые идут в разрез с рекомендациями властей.

Многие киевляне сами себе сняли ограничения и это имеет большие риски. Об этом во время брифинга рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, пишет 24 канал.

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Люди продолжают ходить в парки, компаниями на пикники. Очевидно, сейчас мы имеем эти радости жизни после Пасхи и майских праздников. На днях было 3 выходных и в столице было просто массовое гуляние. Я хочу подчеркнуть: ослабление мы вводим постепенно, чтобы понять, где основные риски,

– пояснил мэр столицы.

По словам Кличко, карантин в Киеве могут усилить уже через неделю, если количество инфицированных резко возрастет. В то же время, мэр отметил, что в случае инфекционного взрыва в столице может не хватить больным мест в больницах.

"Если через неделю ситуация резко ухудшится, другого выхода, как вернуться к ограничениям у нас не будет. В больницах первой и второй волны предусмотрено почти 1 700 койко-мест. Но если у нас будет инфекционный взрыв, этого может оказаться недостаточно", – добавил он.

К слову, ранее Кличко заявлял, что ситуация с коронавирусом в столице непростая и предупреждал о вероятности введения более строгого карантина.

Какова ситуация с коронавирусом в Киеве?

В столице – большое количество инфицированных COVID-19 человек. По состоянию на 12 мая коронавирус в Киеве обнаружили у 1 930 человек, из них 138 выздоровели и еще 38 умерли. Столица занимает второе место в Украине по количеству инфицированных COVID-19. Печальное первенство до сих пор у Черновицкой области.