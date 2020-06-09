В Киеве из-за сильного ветра на людей упало дерево: есть пострадавшие – фото
В Киеве сильный ветер 9 июня повалил большое дерево, которое упало на скамейку, где сидели люди. Один человек получил травмы, еще один – отделался ушибами.
Детали об инциденте с падением дерева на людей
Большое дерево рухнуло на территории Национального авиационного университета неподалеку от первого корпуса. Оно упало на пешеходную зону на людей, которые в это время сидели на скамейке, пишет dtp.kiev.ua. в инстаграме.
Интересно Возле Киева выпал снег: видео
На место чрезвычайного происшествия сразу вызвали медиков и коммунальщиков.
Прибило юношу и девушку. Мужчина отделался ушибами, у девушки, судя по всему, перелом руки,
– говорится в сообщении.
Штормовое предупреждение в Киеве
В Киеве синоптики объявили штормовое предупреждение о непогоде. В ближайший час и до конца дня 9 июня во столицы вероятны порывы ветра до 15-18 метров в секунду, передает ГСЧС.
Основные правила поведения при сильном ветре:
- все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то старайтесь держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра спрячьтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегайте нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними авто.