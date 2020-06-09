В Киеве сильный ветер 9 июня повалил большое дерево, которое упало на скамейку, где сидели люди. Один человек получил травмы, еще один – отделался ушибами.

Детали об инциденте с падением дерева на людей

Большое дерево рухнуло на территории Национального авиационного университета неподалеку от первого корпуса. Оно упало на пешеходную зону на людей, которые в это время сидели на скамейке, пишет dtp.kiev.ua. в инстаграме.

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На место чрезвычайного происшествия сразу вызвали медиков и коммунальщиков.

Прибило юношу и девушку. Мужчина отделался ушибами, у девушки, судя по всему, перелом руки,

– говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение в Киеве

В Киеве синоптики объявили штормовое предупреждение о непогоде. В ближайший час и до конца дня 9 июня во столицы вероятны порывы ветра до 15-18 метров в секунду, передает ГСЧС.

Основные правила поведения при сильном ветре: