В Киеве на Южном мосту повредилось покрытие, город в пробках: фото

В Киеве на Южном мосту произошло частичное разрушение покрытия 26 мая. В то же время, несмотря на открытие метро, столица – в пробках.

На Южном мосту – ремонтные работы

Аварийная ситуация произошла на Южном мосту с одним из старых деформационных швов. Как сообщает "Киевавтодор" в фейсбуке, оборвался накрывающий лист.

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Покрытие уже чинят. На это, прогнозируют в "Киевавтодоре", специалистам потребуется 3 – 4 часа. Движение в направлении правого берега частично ограничено.



На ремонт потратят несколько часов / Фото с фейсбук-страницы "Киевавтодора"

Движение на правый берег – затруднено

Тем временем на Северном мосту утром 26 мая произошли сразу две аварии. Еще одно ДТП неподалеку от моста на проспекте Романа Шухевича.

Обратите внимание! В Киеве с 25 мая заработал городской метрополитен. На станциях дежурят сотрудники полиции, а сами работники метро на работе также находятся только в средствах защиты.

Коротко о ситуации с пробками в Киеве по состоянию на утро 26 мая

Движение затруднено на всех мостах через Днепр.

через Днепр. Пробки на Броварском проспекте, проспекте Романа Шухевича, Дарницком шоссе, проспекте Бажана, Днепровской набережной, бульваре Перова, проспекте Освободителей.

Затруднено движение – проспект Лобановского, проспект Победы, Голосеевский проспект.

Кроме того, пробки есть в центре Киева.

Пробки в Киеве, скриншоты из Google Maps: