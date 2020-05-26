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В Киеве на Южном мосту повредилось покрытие, город в пробках: фото

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В Киеве на Южном мосту ремонт покрытия 26.05.2020 - где пробки
На Южном мосту Киева повреждено покрытие / Вечерний Киев

В Киеве на Южном мосту произошло частичное разрушение покрытия 26 мая. В то же время, несмотря на открытие метро, столица – в пробках.

На Южном мосту – ремонтные работы

Аварийная ситуация произошла на Южном мосту с одним из старых деформационных швов. Как сообщает "Киевавтодор" в фейсбуке, оборвался накрывающий лист.

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Покрытие уже чинят. На это, прогнозируют в "Киевавтодоре", специалистам потребуется 3 – 4 часа. Движение в направлении правого берега частично ограничено.

піввденний міст
На ремонт потратят несколько часов / Фото с фейсбук-страницы "Киевавтодора"

Движение на правый берег – затруднено

Тем временем на Северном мосту утром 26 мая произошли сразу две аварии. Еще одно ДТП неподалеку от моста на проспекте Романа Шухевича.

Обратите внимание! В Киеве с 25 мая заработал городской метрополитен. На станциях дежурят сотрудники полиции, а сами работники метро на работе также находятся только в средствах защиты.

Коротко о ситуации с пробками в Киеве по состоянию на утро 26 мая

  • Движение затруднено на всех мостах через Днепр.
  • Пробки на Броварском проспекте, проспекте Романа Шухевича, Дарницком шоссе, проспекте Бажана, Днепровской набережной, бульваре Перова, проспекте Освободителей.
  • Затруднено движение – проспект Лобановского, проспект Победы, Голосеевский проспект.
  • Кроме того, пробки есть в центре Киева.

Пробки в Киеве, скриншоты из Google Maps:

затори у Києві

скриншот

скриншот

Автор: Ирина Пундор
Теги: Дороги Ремонт Пробки Новости Киева Новости Украины
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