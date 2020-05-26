В Киеве на Южном мосту повредилось покрытие, город в пробках: фото
В Киеве на Южном мосту произошло частичное разрушение покрытия 26 мая. В то же время, несмотря на открытие метро, столица – в пробках.
На Южном мосту – ремонтные работы
Аварийная ситуация произошла на Южном мосту с одним из старых деформационных швов. Как сообщает "Киевавтодор" в фейсбуке, оборвался накрывающий лист.
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Покрытие уже чинят. На это, прогнозируют в "Киевавтодоре", специалистам потребуется 3 – 4 часа. Движение в направлении правого берега частично ограничено.
На ремонт потратят несколько часов / Фото с фейсбук-страницы "Киевавтодора"
Движение на правый берег – затруднено
Тем временем на Северном мосту утром 26 мая произошли сразу две аварии. Еще одно ДТП неподалеку от моста на проспекте Романа Шухевича.
Обратите внимание! В Киеве с 25 мая заработал городской метрополитен. На станциях дежурят сотрудники полиции, а сами работники метро на работе также находятся только в средствах защиты.
Коротко о ситуации с пробками в Киеве по состоянию на утро 26 мая
- Движение затруднено на всех мостах через Днепр.
- Пробки на Броварском проспекте, проспекте Романа Шухевича, Дарницком шоссе, проспекте Бажана, Днепровской набережной, бульваре Перова, проспекте Освободителей.
- Затруднено движение – проспект Лобановского, проспект Победы, Голосеевский проспект.
- Кроме того, пробки есть в центре Киева.
Пробки в Киеве, скриншоты из Google Maps: