Несколько месяцев назад в Киеве отремонтировали дорогу на Совских прудах. Однако местным жителям такие улучшения не понравились – мол, по дороге ездят автомобили и создают шум. Поэтому люди принялись разрушать дорогу.

Примерно 2 – 3 месяца назад Киевавтодор отремонтировал дорогу на Совских прудах, сообщили в фейсбуке "Оперативного Киева".

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Сегодня же здесь местные жители намеренно повреждают ее трактором, чтобы по ней не ездили машины,

– говорится в сообщении.

Людям чрезмерное движение не нравится, потому что оно создает лишний шум.

Трактор умышленно разрушает в Киеве дорогу: смотрите видео

Люди разрушают отремонтированную дорогу на Совских прудах: карта