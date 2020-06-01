В Киеве за 31 мая коронавирус обнаружили у 58 человек. Из них 22 – в Свято-Вознесенском Фроловском монастыре, который стал новым эпицентром инфекции в столице.

Информацию об обнаруженном коронавирусе в Свято-Вознесенском Фроловском монастыре озвучил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 1 июня, сообщает 24 канал.

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По его словам, всего в монастыре за последние несколько дней подтверждены 26 случаев инфекции, из которых 22 – за 31 мая. За выходные в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь.

Свято-Вознесенский Фроловский женский монастырьСамый старый женский монастырь Киева. Известен с XVI в., расположен на Подоле. Монастырь первоначально назван в честь святых Флора и Лавра. Службы справляет священство УПЦ МП.

Важно! По состоянию на 1 июня в Киеве уже 3 043 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За последние сутки – 58 новых случаев, из них 11 – у медиков. Всего коронавирус одолели 654 жителя столицы. За период пандемии было зафиксировано 68 летальных случаев в Киеве.

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