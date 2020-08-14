В Киеве Mazda въехала в кофейню: есть пострадавшие – жуткие фото и видео
В Киеве на перекрестке Княжеского затона и Днепровской набережной синяя Mazda врезалась в кофейню. По предварительным данным, посетителей там не было. Но в аварии пострадал водитель иномарки и продавщица заведения.
Как пишут очевидцы в фейсбук-сообществе Kyiv Operative, Mazda вылетела с дороги в результате столкновения с другим авто.
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Водитель иномарки в критическом состоянии, медики везут его с места аварии в реанимацию. Продавщица, работающая в кофейне, поранила руку.
Сейчас на месте работают медики и полиция.
Авария на киевских Осокорках
Как видно из отснятых кадров, машина протаранила стеклянную витрину кафе под названием Kava Banda и почти полностью въехала внутрь.
Mazda въехала в кофейню
Водитель иномарки в критическом состоянии
Внутри кофейни выбиты окна и разрушен интерьер.
Видео с места ДТП в Киеве:
Место аварии на карте Киева: