В Киеве на перекрестке Княжеского затона и Днепровской набережной синяя Mazda врезалась в кофейню. По предварительным данным, посетителей там не было. Но в аварии пострадал водитель иномарки и продавщица заведения.

Как пишут очевидцы в фейсбук-сообществе Kyiv Operative, Mazda вылетела с дороги в результате столкновения с другим авто. Смотрите также В Крыму мужчина без водительских прав въехал в толпу детей: 4-летняя девочка погибла Водитель иномарки в критическом состоянии, медики везут его с места аварии в реанимацию. Продавщица, работающая в кофейне, поранила руку. Сейчас на месте работают медики и полиция.

Авария на киевских Осокорках Как видно из отснятых кадров, машина протаранила стеклянную витрину кафе под названием Kava Banda и почти полностью въехала внутрь.

Mazda въехала в кофейню

​Водитель иномарки в критическом состоянии Внутри кофейни выбиты окна и разрушен интерьер. Видео с места ДТП в Киеве: Место аварии на карте Киева: