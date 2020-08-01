На Лесном массиве в Киеве 1 августа Mersedes выехал на встречную полосу и влетел в маршрутку. В автобусе не было пассажиров, в легковушке ехали трое человек. К счастью, никто не погиб, пострадавших госпитализировали.

ДТП произошло 1 августа, примерно в 12:00, на Лесном массиве в Киеве, сообщили в фейсбуке "Стоп коррупции".

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Автомобиль Mersedes выскочил на встречную полосу, где лоб в лоб влетел в 415-ю маршрутку,

– говорится в сообщении.

В салоне маршрутки пассажиров не было. В машине был водитель и два пассажира. Их без сознания вырезали из машины. Обошлось без жертвы – троих пострадавших госпитализировали.

Что известно о травмах пострадавших

В телеграмм-канале "Киев Оперативный" пишут, что одному из них оторвало ногу, другой – потерял глаз, у третьего – просто травмы.

По предварительной информации, водитель Mersedes был трезв. Информацию с места аварии устанавливают правоохранители.

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