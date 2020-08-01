В Киеве Mercedes влетел в маршрутку: легковушку смяло – фото, видео с места ДТП
На Лесном массиве в Киеве 1 августа Mersedes выехал на встречную полосу и влетел в маршрутку. В автобусе не было пассажиров, в легковушке ехали трое человек. К счастью, никто не погиб, пострадавших госпитализировали.
ДТП произошло 1 августа, примерно в 12:00, на Лесном массиве в Киеве, сообщили в фейсбуке "Стоп коррупции".
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Автомобиль Mersedes выскочил на встречную полосу, где лоб в лоб влетел в 415-ю маршрутку,
– говорится в сообщении.
В салоне маршрутки пассажиров не было. В машине был водитель и два пассажира. Их без сознания вырезали из машины. Обошлось без жертвы – троих пострадавших госпитализировали.
Что известно о травмах пострадавших
В телеграмм-канале "Киев Оперативный" пишут, что одному из них оторвало ногу, другой – потерял глаз, у третьего – просто травмы.
По предварительной информации, водитель Mersedes был трезв. Информацию с места аварии устанавливают правоохранители.
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