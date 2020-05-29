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В Киеве могут ограничить работу метро с 1 июня: что об этом известно

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В Киеве могут ограничить работу метро с 1 июня 2020
В Киеве ограничат работу метро / Unsplash

В киевском метро будут вводить ограничения на вход. Все потому, что после обновления транспортного сообщения в Киевской области в столичном метрополитене увеличился пассажиропоток.

В первый день возобновления работы киевского метрополитена пассажиропоток составил 310 тысяч, но 28 мая он уже увеличился до 540 тысяч пассажиров. Об этом сообщила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

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Она подчеркнула, что людей в метро становится больше, а на выходных откроется пригород Киева, поэтому пассажиров будет еще больше.

Соответственно, могут быть ограничения на вход в метро, ​​чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции,
– добавила Макогон.

Зачем ограничат работу метро в Киеве

Мониторинг пассажиропотока в метро проводится в режиме реального времени. Поэтому ограничения вводятся, когда сильно увеличивается пассажиропоток. Сотрудники киевского метро фиксируют, что соблюдать социальную дистанцию ​​сложно и тогда станция может работать на одну или две входных дверей вместо трех.

Макогон уточнила, что в таком подходе нет ничего нового: метрополитен использует такую ​​систему пропуска пассажиров после проведения массовых мероприятий, концертов, футбольных матчей.

Все пассажиры поедут. Мы останавливаем только пассажиров без масок,
– сказала заместитель руководителя КП.

В то же время она уточнила, что в первые дни восстановления работы столичного метрополитена нарушителей фактически не было.

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Правила работы столичного метро

Дополнительные меры безопасности в метро

  • поезда и пассажирские зоны дезинфицируют;
  • работники обеспечены средствами индивидуальной защиты;
  • вестибюли и платформы станций промаркированы для соблюдения дистанции;
  • размещены информационные материалы.

Правила защиты пассажиров

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Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Новости Киева Метро
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