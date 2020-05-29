В Киеве могут ограничить работу метро с 1 июня: что об этом известно
В киевском метро будут вводить ограничения на вход. Все потому, что после обновления транспортного сообщения в Киевской области в столичном метрополитене увеличился пассажиропоток.
В первый день возобновления работы киевского метрополитена пассажиропоток составил 310 тысяч, но 28 мая он уже увеличился до 540 тысяч пассажиров. Об этом сообщила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.
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Она подчеркнула, что людей в метро становится больше, а на выходных откроется пригород Киева, поэтому пассажиров будет еще больше.
Соответственно, могут быть ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции,
– добавила Макогон.
Зачем ограничат работу метро в Киеве
Мониторинг пассажиропотока в метро проводится в режиме реального времени. Поэтому ограничения вводятся, когда сильно увеличивается пассажиропоток. Сотрудники киевского метро фиксируют, что соблюдать социальную дистанцию сложно и тогда станция может работать на одну или две входных дверей вместо трех.
Макогон уточнила, что в таком подходе нет ничего нового: метрополитен использует такую систему пропуска пассажиров после проведения массовых мероприятий, концертов, футбольных матчей.
Все пассажиры поедут. Мы останавливаем только пассажиров без масок,
– сказала заместитель руководителя КП.
В то же время она уточнила, что в первые дни восстановления работы столичного метрополитена нарушителей фактически не было.
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Правила работы столичного метро
Дополнительные меры безопасности в метро
- поезда и пассажирские зоны дезинфицируют;
- работники обеспечены средствами индивидуальной защиты;
- вестибюли и платформы станций промаркированы для соблюдения дистанции;
- размещены информационные материалы.
Правила защиты пассажиров
- температуру на входе не будут мерить, но за наличием масок и перчаток будет следить полиция;
- соблюдение дистанции – остается на совести пассажиров.
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