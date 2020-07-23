Кличко просит правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко призвал СБУ и полицию усилить меры безопасности в столице. В последние дни в Киеве массово сообщают о заминировании.
Виталий Кличко заявил, что вопрос безопасности в городе является важнейшим сегодня, сообщает пресс-служба мэра.
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Он отметил, что в последние дни в столице ежедневно сообщают о десятках заминирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными.
Поджоги... Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей,
– добавил он.
Политик призвал усилить меры безопасности в Киеве.
По его словам, это и патрулирование в городе, обеспечение правопорядка, более эффективная работа по выявлению и предупреждению возможных угроз, а также задержания и привлечения к ответственности преступников.
Что происходит в Киеве: последние инциденты
- 23 июля полиция перекрыла улицу Киото недалеко от станции метро "Лесная". Местные обнаружили подозрительный предмет на остановке общественного транспорта. Впоследствии выяснилось, что в пакете были яйца и молоко.
- В этот же день на Оболони возле ТРЦ "Метрополис" аноним сообщил о заминировании авто Audi, но заминирование оказалось фейковым.
- 22 июля на улице Большой Васильковской возле дворца "Украина" загорелись сразу две машины – BMW и Acura. По словам свидетеля, один из автомобилей поджег неизвестный мужчина и убежал.
- Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в столице в течение недели обнаружили три взрывчатки. Одна из них взорвалась до приезда правоохранителей.