Мэр Киева Виталий Кличко призвал СБУ и полицию усилить меры безопасности в столице. В последние дни в Киеве массово сообщают о заминировании.

Виталий Кличко заявил, что вопрос безопасности в городе является важнейшим сегодня, сообщает пресс-служба мэра.

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Он отметил, что в последние дни в столице ежедневно сообщают о десятках заминирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными.

Поджоги... Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей,

– добавил он.

Политик призвал усилить меры безопасности в Киеве.

По его словам, это и патрулирование в городе, обеспечение правопорядка, более эффективная работа по выявлению и предупреждению возможных угроз, а также задержания и привлечения к ответственности преступников.

Что происходит в Киеве: последние инциденты

23 июля полиция перекрыла улицу Киото недалеко от станции метро "Лесная". Местные обнаружили подозрительный предмет на остановке общественного транспорта. Впоследствии выяснилось, что в пакете были яйца и молоко.

В этот же день на Оболони возле ТРЦ "Метрополис" аноним сообщил о заминировании авто Audi, но заминирование оказалось фейковым.

22 июля на улице Большой Васильковской возле дворца "Украина" загорелись сразу две машины – BMW и Acura. По словам свидетеля, один из автомобилей поджег неизвестный мужчина и убежал.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в столице в течение недели обнаружили три взрывчатки. Одна из них взорвалась до приезда правоохранителей.

Обратите внимание! Полиция усилила меры безопасности в 9 областях Украины. Меры приняли для того, чтобы отработать контакты луцкого террориста, который 21 июлю захватил автобус с 13 людьми. Что изменилось в городах – читайте здесь.