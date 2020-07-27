Два молодых человека 26 июля украли в Киеве маршрутку "Богдан". Злоумышленники сначала устроили опасные маневры, а потом оставили автобус в одном из дворов.

В столице молодые люди украли маршрутку

Инцидент произошел вечером 26 июля в Киеве, сообщает патрульная полиция столицы.

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Автопатруль обнаружил на остановке растерянного водителя и очевидцев, которые рассказали, что пока водитель отошел, двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской,

– говорится в сообщении.

Инспекторы сразу же передали ориентировку всем автопатрулям. Вскоре пустой "Богдан" обнаружили на улице Тульчинской.

Маневры воров зафиксировали на камеру

Очевидцы показали видео "приключений" автоворов. Угонщики ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, во время поездки передавали руль друг другу.

Впоследствии злоумышленники бросили автобус во дворе и исчезли. Очевидцы указали вероятное направление бегства угонщиков.

Патрульным удалось оперативно отыскать вероятных похитителей на улице Кирилловской.

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