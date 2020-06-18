Если оценивать Киев по всем показателям Минздрава, то на сегодня они позволяют смягчить карантин в столице.

При этом наблюдается рост заболеваемости в Харьковской области. Об этом 18 июня на брифинге рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.

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Киев и Черновицкая область пока соответствуют новым показателям для ослабления карантина, добавил Ляшко. Раньше эти области не могли перейти к следующему этапу ослабления из-за превышения инцидентности.

Тем временем, в Харьковской области сейчас растет динамика новых случаев коронавируса в сравнении с прошлой неделей.

"Это свидетельствует о том, что в Харьковской области начался активный эпидпроцесс", – пояснил главный санитарный врач.

Добавим, что за 17 июня в Киеве зафиксировали 58 новых случаев коронавируса. От начала пандемии в столице обнаружили 4 084 инфицированных COVID-19, из них 95 человек умерли от осложнений.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По данным Минздрава, по состоянию на 18 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина такие регионы:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Черновицкая область.

Условия, при которых ослабляют карантин:

заболеваемость (инцидентность);

заполненность коек в больницах;

количество тестирований.

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