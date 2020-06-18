В Киеве можно было бы ослабить карантин по новым показателям
Если оценивать Киев по всем показателям Минздрава, то на сегодня они позволяют смягчить карантин в столице.
При этом наблюдается рост заболеваемости в Харьковской области. Об этом 18 июня на брифинге рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.
К теме В Украине увеличилось количество больных COVID-19 после смягчения карантина
Киев и Черновицкая область пока соответствуют новым показателям для ослабления карантина, добавил Ляшко. Раньше эти области не могли перейти к следующему этапу ослабления из-за превышения инцидентности.
Тем временем, в Харьковской области сейчас растет динамика новых случаев коронавируса в сравнении с прошлой неделей.
"Это свидетельствует о том, что в Харьковской области начался активный эпидпроцесс", – пояснил главный санитарный врач.
Добавим, что за 17 июня в Киеве зафиксировали 58 новых случаев коронавируса. От начала пандемии в столице обнаружили 4 084 инфицированных COVID-19, из них 95 человек умерли от осложнений.
Какие области не готовы к ослаблению карантина
По данным Минздрава, по состоянию на 18 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина такие регионы:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Черновицкая область.
Условия, при которых ослабляют карантин:
- заболеваемость (инцидентность);
- заполненность коек в больницах;
- количество тестирований.
Карантин продлен до 31 июля: какие могут быть запреты / Инфографика 24 канала