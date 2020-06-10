В Киеве мужчина бросил камень в окно троллейбуса и разбил голову пассажирке
В Киеве 29-летний мужчина возмутился из-за того, что его не пустили в троллейбус. Он не нашел ничего лучшего, чем бросить камень в окно общественного транспорта. К сожалению, камень разбил окно и попал в голову пассажирке.
Пассажиры сами задержали хулигана и вызвали полицию и "скорую". Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
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Инцидент произошел на улице Луговой. Пострадавшей пассажирке троллейбуса врачи оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали ее с раной головы.
Правоохранители выяснили, что когда мужчину не пустили в салон троллейбуса, то он решил покататься на лестнице, которая расположена позади. Водитель увидел это, остановился и сделал мужчине замечание, на что тот разозлился и бросил камень в окно, ранив женщину.
Мужчина бросил камень в троллейбус / Фото Нацполиции
Камнень попал в голову пассажирке / Фото Нацполиции
Полиция задержала хулигана и уже объявила о подозрении по статье 296 о хулиганстве.
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Мужчине грозит:
- штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 или 17000 гривен);
- арест на срок до 6 месяцев;
- до пяти лет ограничения свободы.