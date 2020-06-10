На бульваре Вацлава Гавела в Киеве 10 июня мужчина во время конфликта ударил ножом двух незнакомых ему людей. Пострадавших госпитализировали, а злоумышленника задержали.

В полицию Киева 10 июня обратилась женщина и сообщила, что на бульваре Вацлава Гавела незнакомец ударил ножом двух мужчин, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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На место выехали патрульные и следователи Соломенского управления полиции, а также врачи.

Что выяснила полиция

Работники полиции узнали, что двое мужчин отдыхали в сквере. Тогда к ним подошел неизвестный и начал конфликтовать. Во время спора он вытащил из кармана нож.

Сначала злоумышленник ударил одного из киевлян в спину. Впоследствии напал на другого, нанеся удар в ногу и щеку. После этого он скрылся.

Полицейским удалось его задержать. Ранее 42-летний правонарушитель совершал административные правонарушения.

Правоохранители начали уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Что известно о пострадавших

Это мужчины 1975 и 1994 годов рождения.

Их госпитализировали. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.



В Киеве мужчина ранил двух человек ножом / Фото Нацполиции