В Киеве мужчина ранил ножом двух людей: что известно о злоумышленнике и состоянии пострадавших
На бульваре Вацлава Гавела в Киеве 10 июня мужчина во время конфликта ударил ножом двух незнакомых ему людей. Пострадавших госпитализировали, а злоумышленника задержали.
В полицию Киева 10 июня обратилась женщина и сообщила, что на бульваре Вацлава Гавела незнакомец ударил ножом двух мужчин, сообщает пресс-служба полиции Киева.
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На место выехали патрульные и следователи Соломенского управления полиции, а также врачи.
Что выяснила полиция
Работники полиции узнали, что двое мужчин отдыхали в сквере. Тогда к ним подошел неизвестный и начал конфликтовать. Во время спора он вытащил из кармана нож.
Сначала злоумышленник ударил одного из киевлян в спину. Впоследствии напал на другого, нанеся удар в ногу и щеку. После этого он скрылся.
Полицейским удалось его задержать. Ранее 42-летний правонарушитель совершал административные правонарушения.
Правоохранители начали уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.
Что известно о пострадавших
- Это мужчины 1975 и 1994 годов рождения.
- Их госпитализировали. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.