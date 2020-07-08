Мужчина устроился на работу в магазин, некоторое время там работал, а потом его уволили – не подошел, мол. Более того, не заплатили ему за отработанное время деньги, хотя и обещали. Поэтому мужчина решил отомстить и расстрелял своего наставника из пистолета. Наставника ранен в глаз и пах, а нападавшего будут судить за покушение на убийство.

Оповещения о стрельбе в Деснянском районе Киева правоохранители получили от медиков "скорой". Об этом рассказал на официальном сайте 7 июля Отдел коммуникации полиции Киева .

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"Скорая" забрала в больницу с улицы Братиславской мужчину с огнестрельными ранениями – в правый глаз и пах.

Следователи и патрульные, просмотрев записи с камер наблюдения и выслушав свидетелей, выяснили такое :

35-летний мужчина (житель соседнего района и ранее судимый за наркопреступления) напал на 26-летнего знакомого.

Оба мужчины работали на одной работе: потерпевший был наставником напавшего, который недавно на эту работу устроился.

И все бы ничего, но когда истек испытательный срок, 35-летнего мужчину на работу так и не приняли, а обещанную зарплату за отработанное время так и не заплатили.

Тот решил, что виноват во всем наставник, и решил отомстить: на велосипеде подъехал к магазину и несколько раз выстрелил в потерпевшего.



Магазин, где произошло нападение и, очевидно, где работал ранее напавший / Фото НПУ

Подозреваемого уже задержали, он под стражей, но орудие преступления пока не нашли. Следствие продолжается, квалифицировали дело как покушение на убийство.

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Поэтому в случае признания судом вины подозреваемого его могут посадить на срок до 15 лет.