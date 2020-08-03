Около 12:00 3 августа в помещение "Универсал банка", что в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, пришел мужчина, который заявил, что в его сумке есть взрывчатка. Полиция ввела в действие специальную операцию "Гром".

Неизвестному мужчине около 35 лет. Войдя в банк, он попросил вызвать полицию, у него якобы есть бомба, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию,

– рассказал Антон Геращенко.

Работники полиции ввели в действие специальную полицейскую операцию "Гром", и одновременно начали переговоры с террористом.

Из-за вероятного минирования банка заместитель министра обратился к киевлянам и гостям столицы. Он попросил изменить маршрут и обходить район перекрестка Богдана Хмельницкого и Владимирской.

Также появилась информация, что киевский террорист хочет, чтобы его действия освещали средства массовой информации. Он хочет выйти в прямой эфир одного из центральных телеканалов и озвучить свои требования.

На место события также съехалась тяжелая техника, в частности БТР. Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов сравнил это минирование с захватом заложников в Луцке.

К слову, полицейские в комментарии журналистке 24 канала не могли объяснить, для чего на место согнали бронемашины "Казак". Они сами пошутили, что это, вероятно, просто для количества.

По предварительной информации, киевским террористом является иностранец. Это 32-летний гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович. Анотон Геращенко отметил, что пока неизвестно, действительно ли у террориста есть взрывчатка.

К вероятно заминированному банку согнали бронемашины: смотрите видео

Также туда согнали и пожарные машины: смотрите видео

Вероятное минирование помещения банка в Киеве: смотрите видео



На место предполагаемого минирования прибыли работники Нацгвардии / фото телеграмм-канала "Perepichka News"



К банку также стянули БТР / фото 24 канала



Полиция перекрыла улицу, где в Киеве сообщили о минировании банка / фото "Perepichka News"



В Киеве перекрыли улицу, где произошло минирование банка

Ситуация под банком, который, вероятно, заминировали: смотрите фото 24 канала

Ситуация под банком в Киеве: смотрите видео

Минирование банка в Киеве: смотрите видео

Место предполагаемого минирования банка в Киеве: карта