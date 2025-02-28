В Киеве мужчина сбросил собаку с лестницы и бил ногами на глазах детей: животное умерло

Киевлянина будут судить за жестокое обращение с собакой. Мужчина бил животное ногами, а затем, держа ребенка на руках, бросил его с лестницы, дальше продолжил избивать пса. В результате многочисленных повреждений собака умерла.

Кадры жестоко обращения с животным зафиксировали камеры наблюдения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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Киевлян бил и сбросил с лестницы собаку

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего киевлянина, которого обвиняют в жестоком обращении с беспризорной собакой, что привело к гибели животного.

Киевлянин избил и сбросил с лестницы собаку: смотрите видео (осторожно, кадры жестокости 18+)

Соответствующие кадры зафиксировали камеры видеонаблюдения в подъезде дома 6 января 2025 года. Подозреваемый, живущий с сожительницей и 3 детьми, привел с улицы в квартиру бездомную собаку. Впоследствии стал выталкивать животное из квартиры.

️ Мужчина бил собаку ногами, а затем, держа ребенка на руках, бросил ее с лестницы, после чего снова начал избивать пса. В результате многочисленных повреждений внутренних органов, полученных от ударов и падения, собака умерла, что подтверждено проведенными экспертизами,

– рассказали в прокуратуре.

Обвинительный приговор уже был направлен в суд для рассмотрения по существу. Теперь киевлянину грозит от 5 до 8 лет лишения.

В результате многочисленных повреждений собака умерла / Фото прокуратуры

