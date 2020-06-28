В Соломенском районе Киева мужчина в собственной квартире перерезал газовый шланг. Таким образом он угрожал взорвать весь дом.

Инцидент произошел в ночь на 27 июня. Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в газовую службу и полицию около 1 часу ночи, передает пресс-служба "Киевгаза" на своей фейсбук-странице.

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Сообщили, что житель дома по улице Преображенской, 10/17 в Соломенском районе открыл краны газовой плиты и угрожает взорвать дом. Так, ночью в опасности оказались жители 50 квартир многоэтажки,

– говорится в сообщении.

Буквально за считанные минуты бригада службы 104 прибыла на место вызова. Вместе с полицией специалисты зашли в квартиру.

Место событий / Фото "Киевгаз"

Как разворачивались события

Выяснилось, что звонил отец мужчины, угрожавшего взорвать дом. Его эмоционально неуравновешенный сын намеревался использовать для этого газ.

Газовики заметили на кухне обрезанный шланг к плите. Они немедленно отключили квартиру от газоснабжения, чтобы ликвидировать угрозу взрыва.

К счастью, опасности удалось избежать, все обошлось без эвакуации жителей дома.

Заметим, что ситуация случилась на фоне недавнего взрыва жилого дома на киевских Позняках. Там в результате трагедии погибли 5 человек, а десятки человек остались без жилья.

Взрыв газа на Позняках в Киеве: коротко