В Киеве мужчина перерезал газовый шланг и угрожал взорвать многоэтажку: детали
В Соломенском районе Киева мужчина в собственной квартире перерезал газовый шланг. Таким образом он угрожал взорвать весь дом.
Инцидент произошел в ночь на 27 июня. Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в газовую службу и полицию около 1 часу ночи, передает пресс-служба "Киевгаза" на своей фейсбук-странице.
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Сообщили, что житель дома по улице Преображенской, 10/17 в Соломенском районе открыл краны газовой плиты и угрожает взорвать дом. Так, ночью в опасности оказались жители 50 квартир многоэтажки,
– говорится в сообщении.
Буквально за считанные минуты бригада службы 104 прибыла на место вызова. Вместе с полицией специалисты зашли в квартиру.
Место событий / Фото "Киевгаз"
Как разворачивались события
- Выяснилось, что звонил отец мужчины, угрожавшего взорвать дом. Его эмоционально неуравновешенный сын намеревался использовать для этого газ.
- Газовики заметили на кухне обрезанный шланг к плите. Они немедленно отключили квартиру от газоснабжения, чтобы ликвидировать угрозу взрыва.
- К счастью, опасности удалось избежать, все обошлось без эвакуации жителей дома.
Заметим, что ситуация случилась на фоне недавнего взрыва жилого дома на киевских Позняках. Там в результате трагедии погибли 5 человек, а десятки человек остались без жилья.
Взрыв газа на Позняках в Киеве: коротко
- Мощный взрыв прогремел утром воскресенья, 21 июня. В результате взрыва с 5 по 8 этажи здания были повреждены.
- Из-за взрыва погибли 5 человек.
- Вероятной причиной взрыва называют утечку газа. Жители дома, где произошел взрыв, рассказали, что за несколько дней до взрыва к ним приходили коммунальщики и что-то "ремонтировали". После этого в доме был ощутим запах газа.
- Полиция возбудила уголовное дело из-за взрыва в доме. Секцию многоэтажки, где произошел взрыв, снесут.