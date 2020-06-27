На Киевском центральном железнодорожном вокзале вечером 26 июня произошел ужасный инцидент. Мужчина вылез на крышу поезда и получил удар током, вследствие чего загорелся.

На крыше поезда мужчину ударило током

Примерно в 22:00 26 июня в полицию Киева поступило сообщение о том, что на одной из платформ Центрального железнодорожного вокзала горит человек, пишет пресс-служба Нацполиции.

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На место инцидента сразу выехали экстренные службы и полицейские.

Правоохранители установили, что мужчина залез на крышу поезда и получил поражение током. Вследствие этого загорелся.

Прохожие и сотрудники полиции, которые дежурили на вокзале, быстро отреагировали и потушили пламя на мужчине.

Что известно о пострадавшем

Пострадавшего с ожогами тела немедленно госпитализировали. Также удалось установить личность мужчины. Им оказался уроженец Черновицкой области 1994 года рождения.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины инцидента.