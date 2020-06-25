В Киеве мужчина в нетрезвом состоянии избил 6-летнего крестника. Свидетели происшествия, среди которых и мать ребенка, покрывали изверга и говорили, что ребенок выпал из окна.

Мальчика госпитализировали в бессознательном состоянии

В полицию поступило обращение в ночь на 25 июня, что из окна многоэтажки на улице Шолом-Алейхема выпал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

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6-летнего мальчика госпитализировали в бессознательном состоянии. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое.

Родственники, чтобы скрыть следы преступления, намеренно ввели в заблуждение врачей, обращая внимание на то, что ребенок якобы выпала из окна. Мальчику телесные повреждения нанес его крестный отец, который в компании еще нескольких мужчин и матери потерпевшего употреблял алкогольные напитки в квартире,

– рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Станислав Серебряк.

Правоохранители нашли в одной из комнат следы крови. Наконец один из участников попойки признался, что крестный зашел в комнату ребенка, а вынес крестника уже избитым и без сознания.

Мужчине инкриминируют покушение на убийство

38-летнего уроженца Волыни задержали. Ему инкриминируют покушение на убийство. Наказание за это предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Вопрос у правоохранителей есть и к матери ребенка. 41-летняя киевлянка воспитывает еще одного – 9-летнего сына. Женщину неоднократно привлекался к ответственности за то, что небрежно выполняла родительские обязанности. Детей временно изъяли.



Мужчине инкриминируют покушение на убийство / Фото Нацполиции Мужчине инкриминируют покушение на убийство / Фото Нацполиции



В квартире происходила пьянка / Фото Нацполиции В квартире происходила пьянка / Фото Нацполиции