В Киеве напали на врача Института рака: детали

Утром 25 мая в Киеве напали на врача Национального института Анатолия Шудрака. Неизвестные ударили его в голову, вероятно, использовали кастет. Ранее комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте нехватку материалов почти на 9 миллионов гривен.

Нападение совершили примерно в 8:00, когда пациенты и врачи входят в клинику, сообщил в фейсбуке главный врач Национального института рака Андрей Безносенко.

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Перед главным входом напали на врача, моего заместителя по хирургической части, доктора медицинских наук, Заслуженного врача Украины и лауреата Государственной премии Анатолия Шудрака,

– написал Безносенко.

По его словам, этот инцидент напомнил ему нападение, которое неизвестные совершили на него в марте 2020 года. "Без слов, удары со спины, в голову, вероятно, с использованием кастета. Да и заказчики те же самые", – отметил главный врач.

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