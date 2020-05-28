Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ SPACEX КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ SPACEX КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

В Киеве нашли оторванную ногу женщины: полиция устанавливает личность

- Читати новину українською
В Киеве нашли ногу женщины 5.03.2020: надо помочь установить личность
Поліція просить допомогти встановити жертву / Пресслужба Нацполіції

В Киеве 5 марта 2020 года нашли женскую ногу. Фрагмент тела анализировали эксперты и сейчас полиция просит помощи у граждан.

Находку обнаружили еще в марте

Ужасную находку обнаружили в столице, возле проспекта Генерала Ватутина. Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в фейсбуке.

​Читайте также Жестокое убийство девочки в Харькове: суд оставил мать под стражей

Правоохранители начали уголовное производство по статье умышленное убийство. Теперь полиция просит помочь установить жертву. По выводам экспертов, нога принадлежит женщине в возрасте до 35 лет.

Характерные признаки:

  • длина стопы 23,5 см (соответствует размеру обуви 36 – 37);
  • педикюр с покрытием темно-зеленого гель-лака (темный нефритовый с зеленым шиммером);
  • гель-лак – KOMILFO DELUXE SERIES № D157.

Всех, кто может знать что-то о женщине, просят обратиться в Днепровское управление полиции или позвонить по номерам (093) 068-70-91 и 102.

поліція знайшла ногу
Ногу нашли вблизи проспекта Генерала Ватутина / Фото Нацполиции

поліція знайшла ногу
С фрагментом тела работали эксперты / Фото Нацполиции

Обратите внимание! Статья 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство предусматривает наказание сроком от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Жертвы Криминальные новости Убийство Полиция Новости Киева Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Что делать, если вас изнасиловали и как побороть последствия
сегодня , 15:30 Что делать, если вас изнасиловали и как побороть последствия
Анастасія Лукашевська
Новости про коронавирус 28 мая: больше поездов в Украине, в США – 100 тысяч смертей
сегодня , 14:55 Новости про коронавирус 28 мая: больше поездов в Украине, в США – 100 тысяч смертей
Ірина Пундор
Рынок картофеля: пока украинская гниет, покупаем импортную и техническую
сегодня , 08:45 Рынок картофеля: пока украинская гниет, покупаем импортную и техническую
Анатолій Яворський