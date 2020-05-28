В Киеве нашли оторванную ногу женщины: полиция устанавливает личность

В Киеве 5 марта 2020 года нашли женскую ногу. Фрагмент тела анализировали эксперты и сейчас полиция просит помощи у граждан.

Находку обнаружили еще в марте

Ужасную находку обнаружили в столице, возле проспекта Генерала Ватутина. Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в фейсбуке.

​Читайте также Жестокое убийство девочки в Харькове: суд оставил мать под стражей

Правоохранители начали уголовное производство по статье умышленное убийство. Теперь полиция просит помочь установить жертву. По выводам экспертов, нога принадлежит женщине в возрасте до 35 лет.

Характерные признаки:

длина стопы 23,5 см (соответствует размеру обуви 36 – 37);

педикюр с покрытием темно-зеленого гель-лака (темный нефритовый с зеленым шиммером);

гель-лак – KOMILFO DELUXE SERIES № D157.

Всех, кто может знать что-то о женщине, просят обратиться в Днепровское управление полиции или позвонить по номерам (093) 068-70-91 и 102.



Ногу нашли вблизи проспекта Генерала Ватутина / Фото Нацполиции



С фрагментом тела работали эксперты / Фото Нацполиции

Обратите внимание! Статья 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство предусматривает наказание сроком от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.