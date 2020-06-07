Метеорологи констатировали начало наступления погодного лета в Киеве. Правда, произошло это аж 5 июня – на 3 недели позже климатического срока.

Наступления метеорологического лета в столице констатировала Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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Среднесуточная температура 4 июня составила 13,6 градусов по цельсию. И именно этот день и был последним днем метеорологической весны.

К слову, она длилась излишне долго, начавшись еще 10 февраля. Таким образом продолжительность метеорологической весны в Киеве составила 116 дней.

Укргидрометцентр прогнозирует, что в дальнейшем среднесуточная температура будет только расти. В первый день метеорологического лета, 5 июня, она составила уже 16,5 градусов.

Несмотря на опоздание на 3 недели, нынешнее лето началось не позднее. За 140 лет оно дважды начиналось 7 июня – в 1990 и 2001 годах.

Что известно о метеорологической весне 2020?

Она началась довольно быстро – едва не за 3 недели до наступления календарной весны. Впрочем довольно долго затянулась.



Прежде всего причиной стали ливни, которые в мае были едва ли не ежедневными. Из-за постоянных осадков температура воздуха не повышалась.