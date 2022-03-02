По данным мэрии, жертв и раненых нет. Однако загорелись несколько автомобилей и повредили несколько домов.

Внимание Появилось видео момента удара по вокзалу в Киеве

Загорелись несколько автомобилей. Поврежден частный дом. Пострадало помещение одного из отделений полиции Подольского района,

– сообщил Виталий Кличко.

Кличко также подтвердил взрыв в районе ж/д вокзала. Но добавил, что сейчас детали выясняются.

Очевидці повідомляють, що потужний вибух у Києві стався близько 20:50. Від удару тряслись вікна та увімкнулась сигналізація на авто. Додамо, що внаслідок удару орків по Центральному вокзалу Києва серйозних пошкоджень зазнала велика теплотраса.

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